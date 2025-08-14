Парфенов сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»: «Не надо путать титулы последнего времени и народную любовь»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» сравнил популярность красно-белых и «Зенита» в рамках опроса, который в последние недели проводит наше издание.

— Кто популярнее — «Спартак» или «Зенит»?

— Однозначно «Спартак». Мы знаем, откуда и с каких времен это идет, с самого начала становления команды. Об этом бессмысленно даже рассуждать и спорить, настолько все очевидно. Понятно, что у «Зенита» в последнее время больше титулов, но мы говорим именно про народную любовь. А она — у «Спартака».

— Почему, на ваш взгляд, в «Зените» в последнее время так стремятся делать акцент не на трофеи, а именно на популярность?

— Как раз из-за этих титулов. Но не надо путать их с любовью и популярностью у людей. По себе скажу — тренировал недавно в другом государстве, Казахстане, и все время ощущал эту любовь к «Спартаку», в котором мне посчастливилось играть. Тем более что «Актобе», где я работал, — тоже красно-белые, и актюбинские фанаты дружат со спартаковскими. И когда с ветеранами красно-белых ездишь в другие страны бывшего СССР, нас так встречают! Благодарят, тепло относятся, практически на руках носят.

— Но нынешний «Спартак» — в очередном кризисе. Не заставит ли это болельщиков в конце концов потерять интерес к команде? Сколько можно!

— Такая огромная армия поклонников красно-белых может чуть-чуть поредеть, но в целом она останется прежней. Ведь уже почти 25 лет, после того, как убрали Олега Ивановича, «Спартак» мало что выигрывает, но его аудитория остается первой в стране. Всегда поражался этим в самые трудные времена, а их в последнее время достаточно. Вижу, насколько эта любовь искренняя и народная. От всего сердца. И то, как люди переживают неудачи футбольной команды, говорит как раз о том, как они любят «Спартак». Если бы молчали, равнодушно и покорно все принимали, это означало бы, что публики становится меньше, она привыкает к поражениям.