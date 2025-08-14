Футбол
Парфенов сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»: «Не надо путать титулы последнего времени и народную любовь»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» сравнил популярность красно-белых и «Зенита» в рамках опроса, который в последние недели проводит наше издание.

— Кто популярнее — «Спартак» или «Зенит»?

— Однозначно «Спартак». Мы знаем, откуда и с каких времен это идет, с самого начала становления команды. Об этом бессмысленно даже рассуждать и спорить, настолько все очевидно. Понятно, что у «Зенита» в последнее время больше титулов, но мы говорим именно про народную любовь. А она — у «Спартака».

— Почему, на ваш взгляд, в «Зените» в последнее время так стремятся делать акцент не на трофеи, а именно на популярность?

— Как раз из-за этих титулов. Но не надо путать их с любовью и популярностью у людей. По себе скажу — тренировал недавно в другом государстве, Казахстане, и все время ощущал эту любовь к «Спартаку», в котором мне посчастливилось играть. Тем более что «Актобе», где я работал, — тоже красно-белые, и актюбинские фанаты дружат со спартаковскими. И когда с ветеранами красно-белых ездишь в другие страны бывшего СССР, нас так встречают! Благодарят, тепло относятся, практически на руках носят.

— Но нынешний «Спартак» — в очередном кризисе. Не заставит ли это болельщиков в конце концов потерять интерес к команде? Сколько можно!

— Такая огромная армия поклонников красно-белых может чуть-чуть поредеть, но в целом она останется прежней. Ведь уже почти 25 лет, после того, как убрали Олега Ивановича, «Спартак» мало что выигрывает, но его аудитория остается первой в стране. Всегда поражался этим в самые трудные времена, а их в последнее время достаточно. Вижу, насколько эта любовь искренняя и народная. От всего сердца. И то, как люди переживают неудачи футбольной команды, говорит как раз о том, как они любят «Спартак». Если бы молчали, равнодушно и покорно все принимали, это означало бы, что публики становится меньше, она привыкает к поражениям.

Дмитрий Парфенов.«Сегодняшнему «Спартаку» не хватает понятной вертикали, единства и чувства семьи». Интервью Дмитрия Парфенова

Дмитрий Парфенов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • Ю.Ю.

    Для начала было бы неплохо разобраться, что такое "популярность"?

    15.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну не тебе , свинье Тушинской , указывать что мне делать.))

    15.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Знаю, чтобы сжечь.)) А если бы ты знал историю , хотя бы на уровне средней школы , то тебе было бы известно . Что СПб НИКОГДА не был ОФИЦИАЛЬНО столицей .))

    15.08.2025

  • Юмнов

    Ты не с канатчиковой дачи пишешь? Какая палата?

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей!!

    14.08.2025

  • Юмнов

    Ага, за целых 300 лет существования.... Даже когда он себе присвоил столичное звание, Наполеон почему-то в Москву пришёл.... Не знаешь, почему? :thinking:

    14.08.2025

  • Dmitry Ryzhov

    Нынешний зенит- насквозь искусственный проект, не имеющий никакого отношения к Петербургу и отнимаюшюший его ресурсы. Сейчас это чисто корпоративная команда.

    14.08.2025

  • Юмнов

    Ты сначала ник смени, а потом говори, что тебе похрен, юродивый.

    14.08.2025

  • вперёд Спартак!

    Болельщики есть у всех команд, включая сельских, но отличается их количество. Тем, кто сидит на одном месте и никуда не выезжает может быть непонятно какая команда народная, но те кто путешествует по городам, отчётливо понимают насколько Спартак популярнее не просто любого отдельно взятого клуба, а всех клубов вместе взятых. Бывшего арбитра Вилкова невозможно заподозрить в любви к Спартаку, но в одном из интервью даже он сказал: в подавляющем большинстве городов России за Спартак болеет более 70% любмтелей футбола. Само сравнение популярности Спартака и Зенитта вывглядит несувсетной глупостью.:grinning::grinning::grinning:

    14.08.2025

  • Bedrors Dagldian

    что значит "убрали ОИ?"...алкаш продал же команду ростовскому дельцу

    14.08.2025

  • нет желтухе!

    а уж если вспомнить, как он свои трофеи в 90-е добывал ... Но крючкохвостым хоть ссы в глаза - всё божья роса!

    14.08.2025

  • Ваня Ванечкин

    Таким "народным" любителям секты скоро будут вкалывать галоперидол бесплатно, ибо воняют уже своими бредовыми "народных", пищевик любят только свиньи! Хватит марать Российский футбол ложной рекламой свинарника!

    14.08.2025

  • Павел Заблоцкий

    30-х??????? Это кто такие все? Клуб долгожителей Кавказа?

    14.08.2025

  • Павел Заблоцкий

    То есть все кто не болеет за Спартак - человек второго сорта и не народ...

    14.08.2025

  • e.panov75

    Золотые слова!

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А по поводу городишки . Так мой прекрасный город ни кто и ни когда не завоевывал . В отличии от пахнущей пловом и чебуреками Москвы .))

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Класть можешь сколько угодно, твоей зубочистки никто не заметит.

    14.08.2025

  • evmeslov

    14.08.2025

  • Прожарка свиней

    Забавное вью ромбоголового идиота

    14.08.2025

  • Sehrgut

    Всё правильно сказал :exclamation: :exclamation: :exclamation: Всё в точку.

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну очевидно ты родился после 00-ых.

    14.08.2025

  • Андрей Г.

    Как там у Кортнева ? И отдельно, с большим наслаждением я кладу на московский... Особенно современный!:laughing:

    14.08.2025

  • Дима Питерский

    Все свиносектанты одинаковы. Одну и ту же мантру выхрюкивают. Такое ощущение, что на свиноферме их из конвейера на свет выталкивали.

    14.08.2025

  • Як Цидрак

    Два дня уже осталось до матчища великих командищ, да пребудет с ними с обоими результатище и закончится эта битвища хоть на время, ибо мозг весь вынесен за эти несколько недель у нормального человека этими страданиями с обеих сторон. Люди мрут как мухи в тыще километрах от источника этого меряния яйцами, а тут мля битва за популярность идет месяц. Тьфу.

    14.08.2025

  • BOVArius

    К сожалению уважаемый мною Зенит очень залетел лет 15-20 назад ,когда какие то недоумки вывесили банер - ВАШ Я....Н СДОХ, СДОХНЕТ И ДИНАМО.... Это был такой зашквар что бывалые болельщики Питера были в ах..е. Не знаю нашли их или нет. Но это был позор...

    14.08.2025

  • Андрей Кадулин

    Старперы может и помнят былую славу,а молодежь видит клоунов в красно белой форме и надо быть идиотом чтоб симпатизировать этому цирку

    14.08.2025

  • ФОКСИ

    Основная задача - как можно больше опросить разной древности поросят, чтобы создать определенное общественное мнениме.....только запаха от опрашиваемых "служителей" свинарника, естественно, многовато.....

    14.08.2025

  • hovawart645

    Уроки учи, полудурошный.

    14.08.2025

  • Саша Авачев

    Болел не за спартак, а персонально за Федора ну и за Тихонова. А так пофиг этот спартак, Крылья навсегда.

    14.08.2025

  • EasyRider_SM

    Спартак - народная команда ! зинит - позор Российского футбола НАРОД НЕ ОБМАНЕШЬ !!!

    14.08.2025

  • Мишандос

    весомый аргумент, прям железный

    14.08.2025

  • Мишандос

    опять забыл твблетки выпить, ну ка бегом в др вагон

    14.08.2025

  • EasyRider_SM

    зинит вы с какого года свое летоисчесление начинате с 00-х когда ВВП к власти пришел ? до 00-х что-то я такой команды не помню ... в регионах бываю , когда разговор заходит за футбол все в один голос говорят :- кто угодно чемпион только не проЭкт за зинит болеет только один вонючий городишко , вся остальная страна - против !

    14.08.2025

  • EasyRider_SM

    ху/йню из пальца не высасывай убогий

    14.08.2025

  • EasyRider_SM

    Ничего просто так не бывает , закрепилось за Спартаком народная не на ровном месте , и с этим ничего не поделаешь ...

    14.08.2025

  • Михаил Чичеров

    Вот это больше всего и настораживает поражает и беспокоет, так можно и до голюников дойти, хотя они у них уже проявляются. Печально.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Я прав для думающих и анализирующих. А основная толпа тупо верит в то, что им втемяшивают) Секта св.Дюкова и честного Миллера))

    14.08.2025

  • Михаил Чичеров

    Пожалуй, ты прав.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Только подуло?! Да уж восьмой сезон сквозит!

    14.08.2025

  • hovawart645

    Болезненное, маниакальное многолетнее стремление газовых к всенародной любви мне напоминает стремление карточного шулера вызвать восторженные аплодисметы у облапошенных им граждан...

    14.08.2025

  • Михаил Чичеров

    И вообще .... ЗПРФ - НЕ может быть нородной командой. Вот как то так.

    14.08.2025

  • Михаил Чичеров

    И что самое характерное, это как бандеровцы относятся к СССР, России и русским, так и Питерские относятся к Спартаку. С чего бы это вдруг. Ведь здесь в комментах нет плохих высказываний о Зените. Зато в каждом комменте ненавесть и призрение к Спартаку, как и к россиянам от бандеровцев.

    14.08.2025

  • Михаил Чичеров

    Какой то подлостью с Питера подуло.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Всё, нашёл. Писец, конечно.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Это кто? Я что-то пропустил?

    14.08.2025

  • khorin66@mail.ru

    СЭ надо ещё у Тити допингисте спросить он за свиней?

    14.08.2025

  • winvem

    Действительно, об этом бессмысленно даже рассужддать

    14.08.2025

  • Sergey Sparker

    Секта! Типичное поведение адептов секты. Диву даюсь как на полном серьезе можно рассуждать об искренней, чистой любви к футболистам, преимущественно черного цвета? Ладно женщины, падкие на черное тело. Но мужики?! Наркодельца Промеса так же искренне любили?

    14.08.2025

  • Андрей Какурин

    Парфенов кроме телевизора футбол где-нибудь видел?

    14.08.2025

  • _моро

    юморист) пшел нах, тупень

    14.08.2025

  • Black ice

    100%

    14.08.2025

  • Олег Юшин

    а тебя зачем из дурки выпустили?

    14.08.2025

  • Степочкин

    "А на трибунах пахло самосадом, и там, на звук судейского свистка Ну кто из нас, из всех, живущих рядом (и не рядом!) не приходил болеть за ЦСКА?" (с) Михаил Танич , поэт-песенник....

    14.08.2025

  • Степочкин

    Причем тут репрессии Старостина к любви народа? Чушь не неси. Большинство не знало что он там сидел-не сидел, им вообще все равно было, т.к. не было ни интернета , ни в газетах об этом не писали.

    14.08.2025

  • Степочкин

    Чем ты там народную любовь измерял, хотелось бы знать?

    14.08.2025

  • SP2

    нетрезв что ли парфенов? титулы последнего времени не считаются? а по 75 тыс на стадионе Кирова - не народная любовь? или народ только в москве?

    14.08.2025

  • stalin Stalinovic

    Не знаю, как насчёт народной любви, но ненависть к хрякам не сопоставима ни с одним другим клубом. Хряки народная команда по степени ненависти к ним. Я, вот, Зенит не люблю, но такой феноменальной степени неприятия как к свиньям, у меня нет.

    14.08.2025

  • Есть город на Неве

    ищо один свинопидарок со сваей тупостью выполз? парфенов может тебе груповуху устроить узнаешш народную любовь.

    14.08.2025

  • Рашпиль На пенсии

    Дети! Когда я был маленький все любили Торпедо Маслова..когда я пошел в школу все любили Динамо Киев Маслова...когда я закончил школу все любили Динамо Киев Лобановского..когда я работал и учился заочно в институте все любили Зарю Зонина..Арарат Симоняна..потом Динамо Тбилиси Ахалкаци..Динамо Минск Малофеева..Днепр Емеца..Зенит Садырина..короче НИ О КАКОМ Спартаке мы знать не знали и слыхом не слыхивали это все придумали буйные с Канадчиковой дачи в Белых столбах.

    14.08.2025

  • Илья858

    ПОСЕЩАЕМОСТЬ (ДОМА / В ГОСТЯХ) В СЕЗОНЕ 2024/25 ЧАСТЬ 2 (СЭ обрезал) КЛУБЫ ИЗ ОДНОГО ГОРОДА (продолжение): Реал (Мадрид) - 72.692 / 31.590 Атлетико (Мадрид) - 60.883 / 30.484 Райо Вальекано (Мадрид) - 12.879 / 29.877 Интер (Милан) - 70.129 / 31.579 Милан (Милан) - 71.512 / 31.055 РОССИЯ: Зенит - 35.691 / 16.532 Краснодар - 27.561 / 14.521 Спартак - 19.955 / 18.371 (это при том, что гостевые матчи с Динамо, ЦСКА, Локомотивом и Химками игрались в Москве).

    14.08.2025

  • Илья858

    Утомили эти споры о популярности. Вот цифры, которые говорят, что не имеет значения, сколько клубов в городе. Если команду любят, то на неё ходят, а не ищут оправдания. ПОСЕЩАЕМОСТЬ (ДОМА / В ГОСТЯХ) В СЕЗОНЕ 2024/25 НЕКОТОРЫЕ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КЛУБЫ: Бавария - 75.000 / 37.579 Манчестер Юнайтед - 73.815 / 39.068 Ливерпуль - 60.486 / 39.498 Барселона - 45.953 / 32.873 КЛУБЫ ИЗ ОДНОГО ГОРОДА: Арсенал (Лондон) - 60.252 / 39.630 Челси (Лондон) - 39.987 / 40.763 Тоттенхэм (Лондон) - 61.127 / 39.409 Вест Хэм (Лондон) - 62.407 / 39.290 Брентфорд (Лондон) - 17.185 / 41.395 Фулхэм (Лондон) - 26.826 / 41.051 Кристал Пэлас (Лондон) - 25.116 / 40.926 Реал (Мадрид) - 72.692 / 31.590 Атлетико (Мадрид) - 60.883 / 30.484 Райо Вальекано (Мадрид) - 12.879 / 29.877 Интер (Милан) - 70.129 / 31.579 Милан (Милан) - 71.512 / 31.055 НУ И РОССИЯ: Зенит - 35.691 / 16.532 Краснодар - 27.561 / 14.521 Спартак - 19.955 / 18.371 (при том, что гостевые с Динамо, ЦСКА, Локомотивом и Химками игрались в Москве)

    14.08.2025

  • Корнелий Шнапс

    а как быть с народной ненавистью?

    14.08.2025

  • Андрей

    Сбитый лётчик открыл пасть

    14.08.2025

  • михо Топтопыч

    Завидуйте молча. ))

    14.08.2025

  • Андрей

    Не надо себя путать с великими футболистами.

    14.08.2025

  • Diman_madridista

    Ну когда вы обыгрывали Ливерпуль и Аякс народная любовь была на вашей стороне. Потом вы стали получать от Спарты, Бордо и 0-5 от того же Ливерпуля, а другие начали громить Интер и побеждать в Кубке УЕФА. И народная любовь перешла к ним, а вы остались с Червиченко и Заремой Салиховой

    14.08.2025

  • rams

    Старостины-чистые уголовники и только после 20 съезда КПСС и доклада Хрущёва о "культе личности"их дела быстренько сфальсифицировали и стали они жертвами НКВД..Вернули в Москву(?????)Все материалы открыты...

    14.08.2025

  • andyk82

    Парфенов приплел казахов к любви к Спартаку. Также мог и про любовь к Спартаку у себя на Родине рассказать-"дескать, когда я был маленький и ходил на море купаться, то все бабки на Привозе только Спартак и обсуждали"... Да, Дмитро?

    14.08.2025

  • Илья858

    Если "Спартак" самый популярный, то почему на него не приходят болельщики даже дома? "Спартак" по домашней посещаемости и по общей посещаемости только третий. Причём домашние показатели почти в два раза меньше питерских. К чему эти воспоминания, что было во времена Старостиных или Бескова?

    14.08.2025

  • на_заборе_мелом

    Бесков там спал,как Байден

    14.08.2025

  • на_заборе_мелом

    Кирьякова в студию

    14.08.2025

  • на_заборе_мелом

    если бы в Москве была одна команда,то даже на Шинник полная лужа была бы

    14.08.2025

  • Топотун

    Энди, Глеб тебя любил ?

    14.08.2025

  • rams

    Какой грамотный коммент!!!!!

    14.08.2025

  • Илья858

    Есть одна загвоздка при таком якобы объективном критерии. Спартак кроме своих домашних матчей проводил в Москве ещё и 4 гостевых: Химки, ЦСКА, Локомотив, Динамо. Так что объективности в Вашем критерии не очень много. Кроме того, в Москве 25 млн человек, как Вы посчитали, что за Спартак в Москве болеет меньше, чем в Питере за Зенит?

    14.08.2025

  • на_заборе_мелом

    киев наверное тоже московская элита

    14.08.2025

  • andyk82

    так полстраны и болела за Спартак, со слов местных кричальщиков. Так что здесь все сходится. Я это к тому, что не надо натягивать свинью на глобус, если глобус уже салом намазан...

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на всё это. — Как плюнуть? — Слюной. Ничего не выйдет. Давно сгорел ваш гарнитур в печках… Спокойно, спокойно! За дело берусь я.

    14.08.2025

  • Gordon

    Народ, естественно, надеется на победу своих. Но дело в том, что игра и результаты "Спартака" 90-х - начала 2000-х поменялись принципиально, а вот на матчи со "Спартаком" как тогда ходили в огромном количестве, так и сейчас ходят. Следовательно, дело в другом.

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    Так может народ и ходит, дабы насладиться победой своих над Спартаком?

    14.08.2025

  • Gordon

    Потому же, почему и в Москве, разумеется. Тут в другом вопрос. "Спартак", в отличие от "Зенита", последние тьму лет очень редко на что-то претендует. Однако, на него, всё равно, ходят заметно больше.

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    Получается никто, кроме Парфёнова, не знает, что такое "народная любовь"?

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    Как думаете, почему, к примеру, в Питере, на матчи со Спартаком, ЦСКА или Краснодаром, народу приходит больше, чем на игры с Оренбургом, Сочи или Ахматом?

    14.08.2025

  • спас

    Так я тоже по заголовкам, особенно когда про пищевик. А в комментариях не все, так как там тоже ясно что пишут эти сектаноботы.

    14.08.2025

  • Gordon

    Вариантов много всяких разных. Но объективный и неоспоримый один.

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    Конечно, конечно, только гостевые матчи. Раз нет других вариантов, надо сделать основным именно этот.

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да и здесь было на много интересней . Должен это помнить. Иные просто ушли . Другие ушли на всегда .((

    14.08.2025

  • Футболист Сапогов

    ЗПРФ и СПРФ это же всем ясно)) Ну хватит уже дерьмо колыхать))) Эти две команды больше всего людей ненавидят))

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну я младше немного . На стадион начал ходить с середины 70-ых. Но совсем согласен. Я заметил что часто и статьи то не читаю. Сразу к комментариям. Бедный Кучмий .

    14.08.2025

  • sargon

    Срочна нужна статья... Орлов, Игонин и так далее... питерские болельщики давно не читали о величии своего клуба)))

    14.08.2025

  • Gogy

    дело тухлое и сфабрикованное, а по оговору и тебя посадить смогут,ни один адвокат не отмажет. В трижцатые полстраны сидели по доносам,и спартаковские тоже

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    Ага. Но всех, я бы умельцами называть не стал))

    14.08.2025

  • спас

    В середине 60-х да и в 70-е бывал на стадионе (еще очень юным), потом 30 лет не было возможности. Так вот хорошо помню этих мужиков, которые настоящие были болельщики. Азарт, ругань с матом, про судью, что на мыло, пиво и к пиву... Но главное не было разделений по "командным признакам на трибунах, никого не унижали и не обижаясь после матча все щли вместе отмечать кто победу, а кто поражение. Но впечатление было радостным. И отчеты в газетах были спортивные, а не желтушные. А сейчас лучше по ТВ беззвука. Чтобы и комментаторов, которые иведены как класс, не слышать...

    14.08.2025

  • Gordon

    Сектантское мышление - это повторять одну и ту же дурь, которую сказал другой человек ;-) И какие же решения футбольный тренер должен принимать молниеносно когда у него всего три замены на игру? :)))))))))))))))))) Ну и, как бы, не только Бубнов говорил про то, что Бесков великий тренер ;-)))))))))))))))))))

    14.08.2025

  • sargon

    Благо мы историю хорошо знаем... мне сразу поверят )))

    14.08.2025

  • sargon

    Вы можете фантазировать, что хотите... ваше право :)) Может еще что в гладиаторе разглядите... ваше право

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Без проблем . Если что ссылайся на меня .))

    14.08.2025

  • Gogy

    на популярности у народа мясопродуктов? Ах,да! Колбасные московские электрички!

    14.08.2025

  • sargon

    Главное вы признали Спартак народной)) Сам могучий Красс... а это уже не хухры мухры)))

    14.08.2025

  • andyk82

    еще и легионер

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Я всегда говорил. Чем бы Красно Белое дитя не тешилось ( в данном случае своей народностью ) , лишь бы на место выше пятого не лезло.))

    14.08.2025

  • sargon

    Все что написали... относится к Зениту прям в цвет... а про то почему Бесков сидел на трибуне)) по читайте может поймете... и не будите такую чущь писать

    14.08.2025

  • СЕРХИО76

    Пусть хоть ВСЕХ ветеранов Спартака опрашивают. Главное чтобы проигрывали!

    14.08.2025

  • Slim Tallers

    Сектанты всегда думают,что они исключительные. Сочиняют мифы,легенды. Помню,как этот со здоровенной балдой на пальце,Бубнов,рассказывал сказки про то,какой великий тренер Бесков. А этот тренер часто сидел на трибуне во время матчей. Можете представить себе,например,Симеоне,по собственной воле сидящего хрен знает где. Методист какой-нибудь,либо скаут,но отнюдь не главный тренер.В футболе зачастую решают мгновения,и решения должны приниматься молниеносно.

    14.08.2025

  • petrovich56

    Это наши народные умельцы...или кто...

    14.08.2025

  • Gogy

    на мясокомбинате духовные наставники в принципе ни к чему

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да я же не против . Считайте как хотите . От того что я буду считать Зенит народной командой , тебе икнется ? Думаю , нет . Так и мне по фиг что вы считаете .))

    14.08.2025

  • спас

    Какая то нехорошая тенденция прослеживается. Выступает неделю назад, если не ошибаюсь, Ширко про ее самую "народную" любовь и влетает от Локо, потом Махачкала. Теперь Парфенов и ждемс...

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А хрен его знает . Очевидно в России не один народ , а много. Один за Спартак , другой за Зенит . А есть еще малые народности . За ЦСКА , Динамо , Краснодар и делее . А есть еще и вымирающие народы . За Рубин , Локомотив и Торпедо .))

    14.08.2025

  • petrovich56

    Какая у черту любовь к Спартаку или Зениту и ко всем остальным рпл-овцам, когда там играют высокооплачиваемые туземцы...и никуда нащих звездунов не пускают...

    14.08.2025

  • Gogy

    да,все ,кто помнит футбол 30- х ,болеют за Спартак. всё логично. А кто помнит старика Парфенова? Медлительного увальня

    14.08.2025

  • sargon

    вот и ладушки)) народная так народная. ))

    14.08.2025

  • спас

    А какой народ имеется ввиду? Из тех, кто обозначен в четвертом предложении, тогда пусть она им и остается.

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А как же . Спартак жеж народная команда . А я и есть народ . И пнуть Спартак моя обязанность . ))

    14.08.2025

  • andyk82

    ну, товарищ... Тогда и я пройдусь. Бытует мнение, что спартаковский ромбик не что иное, как зашифрованный знак сидящих тюремщиков. Посудите сами, ромбик отображает камеру, буква С в ней Старостина... Некий подельник Петровичей получил растрел-и они в ромбике захотели полоску, символизирующую одежду смертника. Саргон, получается, что Спартак это пристанище уголовников

    14.08.2025

  • sargon

    Нас так колбасит)) что вы под каждой статьей о популярности Спартака оставляете свои коментарии ))) Красс и Спартак это сила :joy:

    14.08.2025

  • shpasic

    откуда взялась народная любовь у молодёжи, которая ещё не родилась, когда Романцев брал последнее чемпионство со Спартаком и последний раз "шумел" в ЛЧ? они видели только федунский Спартак с постоянной чехардой тренеров, где только один раз сверкнуло золото Карреры, а почти всё остальное время не было ни достижений, ни стабильной красивой игры.

    14.08.2025

  • Gordon

    Есть 1 (один) объективный критерий. Посещаемость на гостевых матчах. Это цифры, которые не оспорить. Любые опросы важно, как и кем проводятся, а на футбол люди просто или ходят, или нет. Желательно, конечно, смотреть в отсутствие поганых аусвайсов - тогда реально всё понятно и очевидно. Вот, собственно, и всё. Почему именно на гостевых? Потому что в Питере одна команда на многомиллионный город. И понятно, что за неё там болеют практически все и что всегда будут на неё ходить. Тут сравнение некорректно изначально. Тут же не опрос на тему, в каком городе больше болельщиков местной команды. Понятно, что в Питере за "Зенит" больше будет болеть людей, чем в Москве за "Спартак". В Москве ещё 100500 команд есть. Так-то "Спартак" стал самым популярным ещё задолго до серии титулов 90-х годов. Его популярность изначально основана не на титулах совсем.

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    К вам это, к кому? Я бы и не заметил "Строгого", если бы он не восхвалял одних и не принижал других.

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Как же Тушинских колбасит , когда кто то претендует на их "народность ")) Но любой здравомыслящий человек понимает , не может команда считаться "народной" , если ее создали Братья -предатели Родины .

    14.08.2025

  • sargon

    так это и к вам относится. больше всех крисите про промеса про своего педафила молчите. и о том как Яшина оскарбляли.

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    Согласен, это не добавляет плюсов в историю клуба. Действительно, хорошо, что у Спартака нет такого духовника. Да и у других клубов тоже. Зато у Зенита нет таких болел, которые размахивали свас..тикой в Ярославле и поздравляли Адольфа в Казани. Будем продолжать? Я всего лишь, в очередной раз, указал на однобокость восприятия. У своих помним и озвучивает только позитив, у остальных - только негатив. Не знаю, может быть они таким образом повышают свою самооценку?

    14.08.2025

  • Олег 70

    очередной-опоённый свинарней)))

    14.08.2025

  • AlAr

    Почему бы Рабинеру не сделать такое же интервью с Сергеем Кирьяковым?

    14.08.2025

  • sargon

    Бывший духовник «Зенита» получил 14 лет за педофилию Иерей Глеб Грозовский когда-то летал с «Зенитом» на матчи, вел программу на телевидении, его называли духовником петербургского клуба. Сегодня Приозерский городской суд Ленобласти приговорил его к 14 годам колонии и обязал выплатить по 400 тысяч рублей каждой из потерпевших.

    14.08.2025

  • sargon

    Как же провинцию колбасит от каждого упоминания Спартак народная команда ))) пишите больше. От этого ваши комплексы не исчезнут ))

    14.08.2025

  • sargon

    хорошо что у Спартака нет духовного наставника который трахал детей. а в Зените такой был

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Так то Артур Смольянинов очень любит Спартак . Россию х..сосит , а Спартак любит.)) Да и Повар Всея Русь туда же . А когда то за Спартак болели Абдулов , Табаков ... А сейчас? Ну какая команда , такие болельщики.))

    14.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Если отнять сейчас у Спартака звание "народных " , то останется одно сплошное непотребство . Скандалы , дрязги , сутяжничество и наркоторговля . Да что хрен с ними , пусть будут народными . А то сопъются на хрен , с горя . Тем более что я народными их не считаю. А что считают Тушинские болелы , мне по хрен.)) Мы -Зенит , и нам это нравится .))

    14.08.2025

  • ровнов

    Никто не сомневается, что в Питере болеют за Зенит. И где ещё, кто знает?

    14.08.2025

  • Legis Virtus

    И ещё вот это понравилось: "актюбинские фанаты дружат со спартаковскими" А спартачи в курсе?)))

    14.08.2025

  • Legis Virtus

    Если провести опрос "Какой российский футбольный клуб вы больше всего НЕ любите?" - лидеры будут те же самые, оба два, с отрывом! Вот такая "народная любовь"))

    14.08.2025

  • Не надо путать титулы последнего времени и народную любовь»... ПАРФЕНОВ,лучше и не скажешь!!! БРАВО,И.Я. Р... как обычно,СЭ,когда? ну в смысле-пиписками мерятся прекратите?

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    А бромантановый Спартак, был символом чего?

    14.08.2025

  • Максим Викторов

    Это другое

    14.08.2025

  • Яна Калинина

    В пфл ещё больше будут их любить)и спартак и зенит,ждем)

    14.08.2025

  • FCSM

    100%!

    14.08.2025

  • FCSM

    100%!!! Московский Спартак самый любимый и самый популярный клуб страны был, есть и будет всегда не смотря ни на что и всем врагам на зло!

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    Мельгарехо, Мжаванадзе, Митрески, Мовсисян, Мозес, Мойзес, Моцарт, Николсон, Нимели, Овусу-Абейе, Огунсания, Озбилиз, Озобич, Пареха, Пашалич, Пенише, Пестряков, Петкович Д., Петкович М., Плетикоса, Погатец, Понсе, Попов, Промес, Пьянович, Роберт, Робсон, Родри, Родригес, Ромуло, Рохо, Роша, Рубин, Руссо, Рыбус, Рябчук, Самарони, Силва, Скарлетт, Солари, Соса, Стаменовски, Станич, Сухи, Тавариш, Тамаш, Таски, Тил, Тробок, Тчуйсе, Угальде, Уорис, Урбанек, Урунов, Фати, Фернандес, Фернандо, Филипенко, Фло, Ханни, Хендрикс, Хизанейшвили, Хрман, Хурадо, Цихмейструк, Цхададзе, Чельстрём, Шафар, Шоавэ, Штолцерс, Штранцль, Шюррле, Эменике.

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    Абена, Абрамидзе, Аджей, Адриано, Айртон, Алекс, Ананидзе, Ари, Диас, Бабич, Баги, Бальде, Баранов, Барко, Барриос, Боккетти, Бонгонда, Василюк, Ващук, Веллитон, Видич, Вукоевич, Гарсия, Гин, Грановский, Де Зеув, Дедура, Джошевский, Дикань, Дринчич, Дуарте, Дуюн, Ерёменко, Жедер, Жедсон, Жиго, Жозе, Жуан Карлос, Зе Луиш, Зоа, Ибсон, Инсаурральде, Ирисметов, Йенчи, Йиранек, Йович, Йиранек, Кавенаги, Калиниченко, Кариока, Кебе, Кинк, Ковалевски, Коваленко, Ковальчук, Ковач, Концевой, Коста, Кофрие, Крал, Ларссон, Левицкий, Лисицын, Ломая, Лопес, Лугачёв, Луизао, Майдана, Макгиди, Максимович, Мангаш, Маркао, Маркиньос, Мартинс, Маурисио, Мевля, Медина,

    14.08.2025

  • Ю.Ю.

    Ещё бы узнать, что такое "народная любовь"? И можно ли считать болельщиков ЦСКА, Динамо, Зенита, Краснодара, Ростова и остальных клубов, российским народом? Не знаю ни одного из болельщиков этих команд, которые бы пылали любовью к Спартаку. Да, некоторые поколения Спартака, вызывали симпатию своей игрой, ну так, не не только Спартака... И вообще, популярность и количество болельщиков, это совершенно разные понятия. Признаюсь, в лидерстве по количеству болел Спартака, сомнений нет. Но популярность, это нечто другое.

    14.08.2025

  • Sergey Volkov

    ...однозначно СПАРТАК!.....у газовых бразильцев, вообще никакой популярности!...в провинции о Зените никто и слыхом-неслыхивал, ну играют там чужаки какие-то.....а Спатрак это СИМВОЛ и ЗНАК!.....и титулы тут не причём!

    14.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Прав Дмитрий. Купленные Газпромом трофеи не добавляют народной любви. Народ любил Спартак Старостиных, переживших репресии, и противостоявший НКВДэшной и ЦДКовской командам. Народ любил садыринский Зенит за его противостояние гегемонии московской "элиты". А нынешний Зенит стал символом питерской Клептократии. И любит его только блаженный Боярский... Или делает вид, что любит.

    14.08.2025

  • _моро

    у свинарни листовки не кончаются, всем подряд раздают одно и то же)

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    нытик о прошлом. придумали сами себе московское быдло про народную любовь. В Питере к Зениту народная любовь, а у вас разброд просто.быдло только болеет за московские да и другие клубы

    14.08.2025

  • vlad654

    100 пудов всё верно обосновал) Наш человек.

    14.08.2025

