Парфенов сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»: «Не надо путать титулы последнего времени и народную любовь»
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» сравнил популярность красно-белых и «Зенита» в рамках опроса, который в последние недели проводит наше издание.
— Кто популярнее — «Спартак» или «Зенит»?
— Однозначно «Спартак». Мы знаем, откуда и с каких времен это идет, с самого начала становления команды. Об этом бессмысленно даже рассуждать и спорить, настолько все очевидно. Понятно, что у «Зенита» в последнее время больше титулов, но мы говорим именно про народную любовь. А она — у «Спартака».
— Почему, на ваш взгляд, в «Зените» в последнее время так стремятся делать акцент не на трофеи, а именно на популярность?
— Как раз из-за этих титулов. Но не надо путать их с любовью и популярностью у людей. По себе скажу — тренировал недавно в другом государстве, Казахстане, и все время ощущал эту любовь к «Спартаку», в котором мне посчастливилось играть. Тем более что «Актобе», где я работал, — тоже красно-белые, и актюбинские фанаты дружат со спартаковскими. И когда с ветеранами красно-белых ездишь в другие страны бывшего СССР, нас так встречают! Благодарят, тепло относятся, практически на руках носят.
— Но нынешний «Спартак» — в очередном кризисе. Не заставит ли это болельщиков в конце концов потерять интерес к команде? Сколько можно!
— Такая огромная армия поклонников красно-белых может чуть-чуть поредеть, но в целом она останется прежней. Ведь уже почти 25 лет, после того, как убрали Олега Ивановича, «Спартак» мало что выигрывает, но его аудитория остается первой в стране. Всегда поражался этим в самые трудные времена, а их в последнее время достаточно. Вижу, насколько эта любовь искренняя и народная. От всего сердца. И то, как люди переживают неудачи футбольной команды, говорит как раз о том, как они любят «Спартак». Если бы молчали, равнодушно и покорно все принимали, это означало бы, что публики становится меньше, она привыкает к поражениям.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2