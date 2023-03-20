Ледяхов — о поражении «Зенита» от ЦСКА: «Думаю, дело в том, что бразильцы расслабились»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов назван причину поражения «Зенита» от ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ (0:1).

«Думаю, дело в том, что бразильцы расслабились. Все заранее присвоили «Зениту» чемпионство, говорят об этом, и чисто психологически это расслабило футболистов «Зенита». В матче с ЦСКА они выглядели статически, мало двигались, ничего не создали впереди. Думаю, это поражение пойдет им на пользу. Поражение «Зенита» — заслуженное, при хорошо тактически выстроенной игре ЦСКА. Это добавит интереса чемпионату. Отрыв немного сократился, может быть, появится какая-то интрига», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 48 очков. ЦСКА набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке.