Кузьмичев: «Задача «Зенита» в год столетия пока решается сложно»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании «Зенита».

«Думаю, что такие перемены были ожидаемы из-за того, что в год столетия была поставлена конкретная задача, которая пока решается сложно. Конкуренция большая, а в играх все непросто. Думаю, они решили встряхнуть команду зимой. Появился новый дорогой игрок с перспективой того, что он станет лидером команды. Это было ожидаемо, но насколько это сработает и, как быстро новички смогут адаптироваться и вывести команду на новый уровень, покажет время», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Нападающий Луис Энрике присоединился к «Зениту» 20 января на сборах в Дохе, он подписал с петербургским клубом контракт по схеме «4+1».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах.