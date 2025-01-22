Булыкин рассказал, чем Сергеев будет полезен «Локомотиву»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход форварда «Ростова» Егора Голенкова и нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Локомотив».

«Сергеев и Голенков могут помочь «Локомотиву» как минимум в конкуренции. Сергеев еще поможет опытом, он усилит линию атаки. Все-таки в «Зените» он выигрывал чемпионство. Иван знает что и как, много чего умеет на поле. Он хорошо реализует голевые моменты. Тут еще вопрос в их желании. Сохранят ли они такую же мотивацию. Если предложат хороший контракт, условия ребятам, то получится хороший трансфер. А принесут ли пользу игроки, можно сказать только со временем», — сказал Булыкин Legalbet.ru

В текущем сезоне нападающий «Крыльев» Иван Сергеев принял участие в 18 матчах и отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Егор Голенков из «Ростова» сыграл 20 матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.