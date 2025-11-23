«Крылья Советов» обыграли «Ростов» и прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ

«Крылья Советов» дома обыграли «Ростов» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.

У хозяев отличились Иван Олейников и Джимми Марин.

«Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ. Самарцы поднялись на 11-е место в турнирной таблице с 17 очками. «Ростов» идет на девятой строчке с 18 очками.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Ростов» примет на своем поле «Локомотив».