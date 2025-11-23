«Крылья Советов» — «Ростов»: видео голов матча

«Крылья Советов» дома обыгрывают «Ростов» в матче 16-го тура РПЛ.

В первом тайме у самарцев забил Иван Олейников, во втором у хозяев отличился Джимми Марин.

9-я минута. Олейников — 1:0

55-я минута. Марин — 2:0