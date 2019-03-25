"Крылья Советов" организуют выезд для болельщиков в Оренбург

Руководство "Крыльев Советов" организует автобусный выезд для болельщиков в город Оренбург против одноименной команды на перенесенный матч 16-го тура РПЛ из Самары и обратно, информирует официальный сайт волжан.

– Комфортабельный автобус отправится в Оренбург 3 апреля от главного корпуса стадиона "Металлург" утром, в 7:00. Обратный выезд в Самару по окончании матча. Начало игры – в 18:00 по самарскому времени. Стоимость поездки – 1000 рублей, – написано в заявлении "Крыльев".

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. "Оренбург" с 26 баллами располагается на 10-й строчке.

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