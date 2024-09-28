«Краснодар» — «Зенит»: Кордоба забил после ошибки Караваева

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счет в матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:0.

31-летний форвард отличился после ошибки флангового защитника питерцев Вячеслава Караваева, который выполнял передачу на своего голкипера Евгения Латышонка.