Агент рассказал о состоянии форварда «Ростова» Комличенко
Футбольный агент Александр Клюев прокомментировал физическое состояние форварда «Ростова» Николая Комличенко.
«Состояние Николая улучшается, и все надеются увидеть его в ближайших матчах на поле», — цитирует Клюева «РБ Спорт».
29-летний Комличенко в этом сезоне провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
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|24
|
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|2
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|23
|
4
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|5
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|19-6
|17
|
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|2
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|17
|
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|
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|
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|1
|3
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|
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
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Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
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|
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|20:00
|
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|29.09
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|
Кр. Советов – Химки
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|19:00
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Маркус Вендел
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