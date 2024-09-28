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Агент рассказал о состоянии форварда «Ростова» Комличенко

Руслан Минаев
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Футбольный агент Александр Клюев прокомментировал физическое состояние форварда «Ростова» Николая Комличенко.

«Состояние Николая улучшается, и все надеются увидеть его в ближайших матчах на поле», — цитирует Клюева «РБ Спорт».

29-летний Комличенко в этом сезоне провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Николай Комличенко
ФК Ростов
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