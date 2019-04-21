"Краснодар" только однажды обыграл "Зенит" на своем поле

"Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы на пятой добавленной минуте, добился четвертой гостевой победы над "Краснодаром" в семи матчах чемпионата страны. "Быки" только один раз обыграли питерцев на своем поле.
В ноябре 2016 года черно-зеленые взяли верх, забив два мяча в добавленное ко второму тайму время. Отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили, ответившие на точный удар Дзюбы на 86-й минуте. (Кирилл Бурдаков)
Домашние матчи "Краснодара" против "Зенита" в премьер-лиге
|
Дата
|
Стадион
|
Тренеры
|
Счет
|
Голы
|
01.05.2011
|
Кубань
|
Муслин – Спаллетти
|
0:0
|
-
|
07.10.2012
|
Кубань
|
Муслин – Спаллетти
|
0:2
|
Зырянов, Файзулин
|
17.07.2013
|
Кубань
|
Муслин – Спаллетти
|
1:2
|
Перейра – Файзулин, Данни
|
18.10.2014
|
Кубань
|
Кононов – Виллаш-Боаш
|
2:2
|
Сигурдссон, Мамаев – Хави Гарсия, Халк
|
05.03.2016
|
Кубань
|
Кононов – Виллаш-Боаш
|
0:0
|
-
|
27.11.2016
|
Краснодар
|
Шалимов – Луческу
|
2:1
|
Измайлов, Окриашвили – Дзюба
|
24.09.2017
|
Краснодар
|
Шалимов – Манчини
|
0:2
|
Ерохин, Полоз
|
21.04.2019
|
Краснодар
|
Мусаев – Семак
|
2:3
|
Игнатьев, Перейра – Дзюба-2, Ракицкий
Итого: +1=2-4, мячи 7-12.