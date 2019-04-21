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"Краснодар" только однажды обыграл "Зенит" на своем поле

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"Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы на пятой добавленной минуте, добился четвертой гостевой победы над "Краснодаром" в семи матчах чемпионата страны. "Быки" только один раз обыграли питерцев на своем поле.

В ноябре 2016 года черно-зеленые взяли верх, забив два мяча в добавленное ко второму тайму время. Отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили, ответившие на точный удар Дзюбы на 86-й минуте. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи "Краснодара" против "Зенита" в премьер-лиге

Дата

Стадион

Тренеры

Счет

Голы

01.05.2011

Кубань

Муслин – Спаллетти

0:0

-

07.10.2012

Кубань

Муслин – Спаллетти

0:2

Зырянов, Файзулин

17.07.2013

Кубань

Муслин – Спаллетти

1:2

Перейра – Файзулин, Данни

18.10.2014

Кубань

Кононов – Виллаш-Боаш

2:2

Сигурдссон, Мамаев – Хави Гарсия, Халк

05.03.2016

Кубань

Кононов – Виллаш-Боаш

0:0

-

27.11.2016

Краснодар

Шалимов – Луческу

2:1

Измайлов, Окриашвили – Дзюба

24.09.2017

Краснодар

Шалимов – Манчини

0:2

Ерохин, Полоз

21.04.2019

Краснодар

Мусаев – Семак

2:3

Игнатьев, Перейра – Дзюба-2, Ракицкий

Итого: +1=2-4, мячи 7-12.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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