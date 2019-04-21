"Краснодар" только однажды обыграл "Зенит" на своем поле

"Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы на пятой добавленной минуте, добился четвертой гостевой победы над "Краснодаром" в семи матчах чемпионата страны. "Быки" только один раз обыграли питерцев на своем поле.

В ноябре 2016 года черно-зеленые взяли верх, забив два мяча в добавленное ко второму тайму время. Отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили, ответившие на точный удар Дзюбы на 86-й минуте. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи "Краснодара" против "Зенита" в премьер-лиге

Дата Стадион Тренеры Счет Голы 01.05.2011 Кубань Муслин – Спаллетти 0:0 - 07.10.2012 Кубань Муслин – Спаллетти 0:2 Зырянов, Файзулин 17.07.2013 Кубань Муслин – Спаллетти 1:2 Перейра – Файзулин, Данни 18.10.2014 Кубань Кононов – Виллаш-Боаш 2:2 Сигурдссон, Мамаев – Хави Гарсия, Халк 05.03.2016 Кубань Кононов – Виллаш-Боаш 0:0 - 27.11.2016 Краснодар Шалимов – Луческу 2:1 Измайлов, Окриашвили – Дзюба 24.09.2017 Краснодар Шалимов – Манчини 0:2 Ерохин, Полоз 21.04.2019 Краснодар Мусаев – Семак 2:3 Игнатьев, Перейра – Дзюба-2, Ракицкий

Итого: +1=2-4, мячи 7-12.