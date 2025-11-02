«Краснодар» вдевятером удержал победу над «Спартаком»

«Краснодар» дома обыграл «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев забили Александр Черников и Джон Кордоба, единственный гол гостей на счету Ливая Гарсии.

«Краснодар» завершил матч вдевятером: на 88-й минуте вторую желтую карточку получил Джон Кордоба, на 90+5-й минуте за второе предупреждение был удален Дуглас Аугусту.

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак» встретится в гостях с «Ахматом».