«Краснодар» — «Спартак»: Аугусту оставил хозяев вдевятером

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусту получил красную карточку в конце матча 14-го тура РПЛ против «Спартака».

На 90+5-й минуте хавбек получил желтую карточку, которая стала для него второй в игре.

На 88-й минуте был удален нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, который также заработал две карточки за матч.