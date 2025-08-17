«Динамо» и ЦСКА проведут матч в пятом туре чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)

Игру «Динамо» — ЦСКА в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 17.00 мск, за час до стартового свистка. Ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Динамо» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Динамо» после четырех туров чемпионата России занимает девятое место с 5 очками, предыдущим соперником бело-голубых был «Сочи» (1:1). У ЦСКА — 8 очков и четвертая строчка, в предыдущем туре красно-синие обыграли «Рубин» (5:1).