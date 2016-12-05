"Краснодар" и "Крылья Советов" сыграли вничью

"Краснодар" и "Крылья Советов" не выявили победителя в матче 17-го тура чемпионата России. Голами после перерыва отметились нападающие Федор Смолов и Сергей Корниленко. Для форварда "быков" это 10-й мяч в премьер-лиге.
"Краснодар" не смог обойти "Терек" и уходит на зимний перерыв на пятом месте. "Крылья Советов" после 17 игр занимают 12-е место.
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"Краснодар" – "Крылья Советов" (Самара) – 1:1 (0:0)
Голы: Смолов, 48 (1:0). Корниленко, 71 (1:1).
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Ахмедов (Окриашвили, 59), Смолов, Жоаузинью.
"Крылья Советов": Лория, Маргасов, Таранов, Бато, Ятченко, Чочиев (Зинков, 58), Башкиров, Цаллагов, Паскуато, Молло (Божин, 83), Корниленко (Садик, 89).
Предупреждения: Газинский, 44. Маргасов, 65. Лория, 87. Ятченко, 90+5.
Судьи: ТУРБИН (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону), Богач (Люберцы).
5 декабря. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
spartak ekspress
MAYERICK че ты плачешь вам миллер купит побед еще
22:52 5 декабря
МачоМэн
Ну теперь то Галицкий видит, что шалимов - это не тренер?
22:15 5 декабря
акробат
разнести в пух и прах как спартачёк не получилось, но тоже сойдет. отдыхаем от беспощадного российского футбола (в Туле сегодня была огонь поляна), наслаждаясь английской премьеркой. даже в новогоднюю ночь они дадут нам возможность провести время за просмотром зрелища)
22:13 5 декабря
MAYERICK
Лучшая играющая команды - в домино по-шалимовски............
21:49 5 декабря
MAYERICK
А как же почти умерший неделю назад Газинский провел весь матч? Дешевый актеришка местечкого театра - тебя футбольный бог еще покарает......Продажный кадет Григорьянц, ау.....
21:48 5 декабря
никнейм1
Крылья молодцы, а Лучшая Команда РФПЛ гуано. Смолов только тянет, а тренер у Лучшей Команды никакой. Если не поменяют в межсезонье- досвидос еврокубки.
21:47 5 декабря
Веравалер
Если бы проводились зимние чемпионаты - за промёрзших заснеженных полях, при минусовой температуре и без зрителей - крысы точно были бы в призах, а то и чемпионами. Но, к сожалению для них, даже в РПФЛ в таких условиях играют только 3-4 тура. Потому - будут барахтаться на грани вылета...
21:41 5 декабря
Marchisio
Ой, да ладно Вам всем! Зато игра лучшая в лиге!
21:35 5 декабря
джей
Крылья молодцы !!! Проснулись под конец года.
21:33 5 декабря
chipp
шалимов-якорь!!!не видать быкам европы если он останется!!!
21:24 5 декабря
*Rock*
Шалимов, если хватит смелости - уйди из клуба. Ты ведь не тянишь команду. Хватит уже вылазить в концовках, если повезет. Багаж Кононовский закончися, а твоего нет. Уходи не губи команду.
21:19 5 декабря
Доктор-Ч
Перед зимним перерывом Краснодар откровенно сыграл слабо (даже в матче с Зенитом). Одна отрада- Федя Смолов. Начинаю осознавать, что Шалимов значительно уступает Кононову.
21:15 5 декабря
самарец
Спасибо Крылья!!!
21:12 5 декабря
shpasic
для Краснодара всё равно результат не на первом месте, ведь главное - это искренний футбол!
21:01 5 декабря
vialiy
Надо срочно убирать Шалимова, пока окончательно не загубил команду.
21:00 5 декабря
Верю в Крылья
Самарцы, молодцы!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за пробуждение!!!!!!!!!!!!
21:00 5 декабря