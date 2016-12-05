20:54 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" и "Крылья Советов" сыграли вничью

Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
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"Краснодар" и "Крылья Советов" не выявили победителя в матче 17-го тура чемпионата России. Голами после перерыва отметились нападающие Федор Смолов и Сергей Корниленко. Для форварда "быков" это 10-й мяч в премьер-лиге.

"Краснодар" не смог обойти "Терек" и уходит на зимний перерыв на пятом месте. "Крылья Советов" после 17 игр занимают 12-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Краснодар" – "Крылья Советов" (Самара) – 1:1 (0:0)

Голы: Смолов, 48 (1:0). Корниленко, 71 (1:1).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Ахмедов (Окриашвили, 59), Смолов, Жоаузинью.

"Крылья Советов": Лория, Маргасов, Таранов, Бато, Ятченко, Чочиев (Зинков, 58), Башкиров, Цаллагов, Паскуато, Молло (Божин, 83), Корниленко (Садик, 89).

Предупреждения: Газинский, 44. Маргасов, 65. Лория, 87. Ятченко, 90+5.

Судьи: ТУРБИН (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону), Богач (Люберцы).

5 декабря. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Крылья Советов"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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spartak ekspress

MAYERICK че ты плачешь вам миллер купит побед еще

22:52 5 декабря

МачоМэн

Ну теперь то Галицкий видит, что шалимов - это не тренер?

22:15 5 декабря

акробат

разнести в пух и прах как спартачёк не получилось, но тоже сойдет. отдыхаем от беспощадного российского футбола (в Туле сегодня была огонь поляна), наслаждаясь английской премьеркой. даже в новогоднюю ночь они дадут нам возможность провести время за просмотром зрелища)

22:13 5 декабря

MAYERICK

Лучшая играющая команды - в домино по-шалимовски............

21:49 5 декабря

MAYERICK

А как же почти умерший неделю назад Газинский провел весь матч? Дешевый актеришка местечкого театра - тебя футбольный бог еще покарает......Продажный кадет Григорьянц, ау.....

21:48 5 декабря

никнейм1

Крылья молодцы, а Лучшая Команда РФПЛ гуано. Смолов только тянет, а тренер у Лучшей Команды никакой. Если не поменяют в межсезонье- досвидос еврокубки.

21:47 5 декабря

Веравалер

Если бы проводились зимние чемпионаты - за промёрзших заснеженных полях, при минусовой температуре и без зрителей - крысы точно были бы в призах, а то и чемпионами. Но, к сожалению для них, даже в РПФЛ в таких условиях играют только 3-4 тура. Потому - будут барахтаться на грани вылета...

21:41 5 декабря

Marchisio

Ой, да ладно Вам всем! Зато игра лучшая в лиге!

21:35 5 декабря

джей

Крылья молодцы !!! Проснулись под конец года.

21:33 5 декабря

chipp

шалимов-якорь!!!не видать быкам европы если он останется!!!

21:24 5 декабря

*Rock*

Шалимов, если хватит смелости - уйди из клуба. Ты ведь не тянишь команду. Хватит уже вылазить в концовках, если повезет. Багаж Кононовский закончися, а твоего нет. Уходи не губи команду.

21:19 5 декабря

Доктор-Ч

Перед зимним перерывом Краснодар откровенно сыграл слабо (даже в матче с Зенитом). Одна отрада- Федя Смолов. Начинаю осознавать, что Шалимов значительно уступает Кононову.

21:15 5 декабря

самарец

Спасибо Крылья!!!

21:12 5 декабря

shpasic

для Краснодара всё равно результат не на первом месте, ведь главное - это искренний футбол!

21:01 5 декабря

vialiy

Надо срочно убирать Шалимова, пока окончательно не загубил команду.

21:00 5 декабря

Верю в Крылья

Самарцы, молодцы!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за пробуждение!!!!!!!!!!!!

21:00 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ