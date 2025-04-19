«Краснодар» победил «Ахмат» и на 5 очков оторвался от «Спартака» и «Зенита»

«Краснодар» на своем поле переиграл «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ — 3:1.

Счет на 40-й минуте открыл форвард «быков» Джон Кордоба. Грозненцы отыгрались спустя 12 минут, отличился Георгий Мелкадзе. На 78-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти и снова вывел «быков» вперед, а еще через две минуты Кевин Ленини удвоил преимущество своей команды.

«Краснодар» (55 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева снова оторвалась на 5 очков от «Спартака» и «Зенита», но у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

«Ахмат» (23) потерпел первое поражение в чемпионате России с ноября и опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице.