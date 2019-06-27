Форвард Андрей Козлов стал игроком "Уфы", сообщает официальный сайт клуба.
30-летний нападающий уже играл за "Уфу" в сезоне-2011/12 гг., где в 9 матчах Олимп-ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" забил 3 гола. В прошедшем сезоне 30-летний форвард в составе "Оренбурга" провел 23 игры, в которых забил 4 гола.
Андрей Козлов уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
Андрей Козлов вернулся в «Уфу»! . Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с нападающим Андреем Козловым. . Андрей Козлов – воспитанник брянского футбола. Нападающий уже играл за «Уфу» в сезоне 2011/2012 гг., где в 9 матчах ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» забил 3 гола. В прошедшем сезоне 30-летний форвард в составе «Оренбурга» провел 23 игры в которых забил 4 гола. . Андрей Козлов уже присоединился к нашей команде на учебно-тренировочном сборе в Австрии. #фкУфа #МыУфа #АндрейКозлов #ДоброПожаловать
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