Козлов вернулся в "Уфу"

Форвард Андрей Козлов стал игроком "Уфы", сообщает официальный сайт клуба.

30-летний нападающий уже играл за "Уфу" в сезоне-2011/12 гг., где в 9 матчах Олимп-ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" забил 3 гола. В прошедшем сезоне 30-летний форвард в составе "Оренбурга" провел 23 игры, в которых забил 4 гола.

Андрей Козлов уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

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