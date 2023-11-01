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Сегодня, 17:53

Костанца: «Плохо, что политика влияет на спорт. Но мне нескучно без международных соревнований»

Алина Савинова
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, как относится к тому, что российские футболисты отстранены от международных соревнований.

«Плохо, конечно, что российским командам не дают там играть. Но это же не их вина. Тут уже ничего поделаешь. Конечно, интересно было бы играть в международных соревнованиях — но не скажу, что мне без них скучно. Скверно, что политика влияет на спорт. Ситуация сложная, наверное, не совсем справедливая. Но как мы можем ее изменить?» — приводит Sport24 слова футболиста.

Российские клубы и сборная по футболу отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592099-kostantsa-plokho-chto-politika-vliyayet-na-sport-ne-sovsem-spravedlivaya-situatsiya-no-mne-neskuchno-bez-yevrokubkov
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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РПЛ допустила стадион в Воронеже к проведению матча «Факел» — ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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