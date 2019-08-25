Комбаров объяснил, почему его заменили в первом тайме матча со «Спартаком»
20:04
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров был заменен на 15-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака». 32-летний российский футболист признался, что дернул приводящую мышцу ноги.
Вместо Комбарова на поле появился Владимир Полуяхтов.
— Дернул приводящую мышцу, почувствовал острую боль, — сказал Комбаров в эфире телеканала «Матч Премьер». — Решил не подводить команду и бегать на одной ноге, видимо, не залечил старое повреждение. Когда выкладываешься на сто процентов, то может произойти такое.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».
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