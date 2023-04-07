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Сегодня, 10:51

Колыванов заявил, что в России уволить тренера могут в любой момент

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего дерби бело-голубых против московского «Спартака», а также ответил на вопрос о судьбе наставника динамовцев Славиши Йокановича в случае поражения в этом матче.

«Думаю, на фоне всего того, что происходит с «Динамо» и «Спартаком» в последнее время, такого невзрачного начала весенней части сезона и в кубке, и в чемпионате, этот матч получится настоящим боевым дерби. Спартаковцы великолепно провели первую часть сезона, это однозначно. Сейчас что-то не получается. И голов стали меньше забивать, как и «Динамо». Хотя моменты-то создают, но не реализуют... Так что и одной, и другой команде нужен эмоциональный подъем. Так что обе костьми лягут, чтобы в этом матче победить. Отсутствие в составе «Спартака» Промеса поможет «Динамо»? Помогло ли что-то «Динамо» в матче с «Акроном»? Хотя там никакого Промеса не было. А с «Сочи» играли 11 против 10 — тоже не помогло. В футболе каждая игра — индивидуальная. Но то, что сейчас обе команды настраиваются и хотят обыграть друг друга — это всем понятно», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Он также ответил на вопрос, может ли «Динамо» уволить главного тренера Славиши Йокановича в случае поражения от «Спартака».

«У нас вообще могут уволить в любой момент, вне зависимости от того, выиграешь ты или проиграешь. А проблема «Динамо» еще и в том, что у них нет таких горящих глаз, запала в атаке, как у тигров. Раньше такое было, а сейчас вся молодежь притерлась, стала постоянно выходить в основе, немножко расслабилась, наверное», — добавил Колыванов.

«Динамо» в 21 матче набрало 35 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Встреча со «Спартаком» состоится в субботу, 8 апреля, и начнется в 19:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-v-rossii-uvolit-trenera-mogut-v-lyuboj-moment-i-vne-zavisimosti-ot-pobedy-ili-porazheniya/
Игорь Колыванов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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