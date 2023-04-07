Колыванов заявил, что в России уволить тренера могут в любой момент
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего дерби бело-голубых против московского «Спартака», а также ответил на вопрос о судьбе наставника динамовцев Славиши Йокановича в случае поражения в этом матче.
«Думаю, на фоне всего того, что происходит с «Динамо» и «Спартаком» в последнее время, такого невзрачного начала весенней части сезона и в кубке, и в чемпионате, этот матч получится настоящим боевым дерби. Спартаковцы великолепно провели первую часть сезона, это однозначно. Сейчас что-то не получается. И голов стали меньше забивать, как и «Динамо». Хотя моменты-то создают, но не реализуют... Так что и одной, и другой команде нужен эмоциональный подъем. Так что обе костьми лягут, чтобы в этом матче победить. Отсутствие в составе «Спартака» Промеса поможет «Динамо»? Помогло ли что-то «Динамо» в матче с «Акроном»? Хотя там никакого Промеса не было. А с «Сочи» играли 11 против 10 — тоже не помогло. В футболе каждая игра — индивидуальная. Но то, что сейчас обе команды настраиваются и хотят обыграть друг друга — это всем понятно», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».
Он также ответил на вопрос, может ли «Динамо» уволить главного тренера Славиши Йокановича в случае поражения от «Спартака».
«У нас вообще могут уволить в любой момент, вне зависимости от того, выиграешь ты или проиграешь. А проблема «Динамо» еще и в том, что у них нет таких горящих глаз, запала в атаке, как у тигров. Раньше такое было, а сейчас вся молодежь притерлась, стала постоянно выходить в основе, немножко расслабилась, наверное», — добавил Колыванов.
«Динамо» в 21 матче набрало 35 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Встреча со «Спартаком» состоится в субботу, 8 апреля, и начнется в 19:30 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4