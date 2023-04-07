Маньяков — о том, сколько в месяц тратит на семью: «300-400 тысяч рублей. Иногда полмиллиона»

Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своих тратах.

— Прикидывали, сколько тратите в месяц на семью?

— 300-400 тысяч рублей. Иногда полмиллиона. Это не считая зарплат в агентстве. Но футбол для меня не единственный источник дохода. Уже много лет я акционер крупной фирмы, которая в Подмосковье занимается реализацией лакокрасочных материалов. Вкладываюсь и в строительство.

— Когда заработали первый миллион долларов, в голове что-то щелкнуло?

— Разве что самоуважения прибавилось. Подумал: «Молодец!»

— Самые памятные деньги в вашей жизни?

— С товарищем открыли компанию, которая занималась векселями. Модная тема в середине 90-х. За пять месяцев я поднял две с половиной тысячи долларов. Помню, вечером прихожу домой. Отец на диване газетку читает, мама телевизор смотрит. Вываливаю купюры на стол: «Это вам!»