Абаев: «Гол Лещука достоин мировых хайлайтов»
Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал забитый мяч голкипером московского «Динамо» Игорем Лещуком в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).«Конечно, гол Лещука достоин мировых хайлайтов. Тем более его гол принес очки команде. Такое событие точно привлекает к себе внимание. Все-таки это не работа вратаря — забивать голы. В современном футболе все реже и реже такое случается. Раньше вратари были смелее, много со стандартов забивали, например, как Шмейхель, Чилаверт. Таких личностей сейчас мало. Гол Лещука точно в российскую историю войдет, у нас-то мало таких моментов. Очень редко в России голкипер идёт в чужую штрафную», — цитирует Legalbet Абаева.
Лещук стал первым вратарем, забившим гол с игры в чемпионатах России. 22 сентября 2001 года Андрей Новосадов, игравший за московское «Торпедо-ЗИЛ», отличился с пенальти в домашнем матче чемпионата страны против воронежского «Факела».
Источник: Legalbet
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