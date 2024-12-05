Абаев: «Гол Лещука достоин мировых хайлайтов»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал забитый мяч голкипером московского «Динамо» Игорем Лещуком в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Конечно, гол Лещука достоин мировых хайлайтов. Тем более его гол принес очки команде. Такое событие точно привлекает к себе внимание. Все-таки это не работа вратаря — забивать голы. В современном футболе все реже и реже такое случается. Раньше вратари были смелее, много со стандартов забивали, например, как Шмейхель, Чилаверт. Таких личностей сейчас мало. Гол Лещука точно в российскую историю войдет, у нас-то мало таких моментов. Очень редко в России голкипер идёт в чужую штрафную», — цитирует Legalbet Абаева.

Лещук стал первым вратарем, забившим гол с игры в чемпионатах России. 22 сентября 2001 года Андрей Новосадов, игравший за московское «Торпедо-ЗИЛ», отличился с пенальти в домашнем матче чемпионата страны против воронежского «Факела».