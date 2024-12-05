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Сегодня, 04:20

Абаев: «Гол Лещука достоин мировых хайлайтов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал забитый мяч голкипером московского «Динамо» Игорем Лещуком в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Конечно, гол Лещука достоин мировых хайлайтов. Тем более его гол принес очки команде. Такое событие точно привлекает к себе внимание. Все-таки это не работа вратаря — забивать голы. В современном футболе все реже и реже такое случается. Раньше вратари были смелее, много со стандартов забивали, например, как Шмейхель, Чилаверт. Таких личностей сейчас мало. Гол Лещука точно в российскую историю войдет, у нас-то мало таких моментов. Очень редко в России голкипер идёт в чужую штрафную», — цитирует Legalbet Абаева.

Лещук стал первым вратарем, забившим гол с игры в чемпионатах России. 22 сентября 2001 года Андрей Новосадов, игравший за московское «Торпедо-ЗИЛ», отличился с пенальти в домашнем матче чемпионата страны против воронежского «Факела».

Источник: Legalbet
Игорь Лещук
Илья Абаев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
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14
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