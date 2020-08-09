Кокорин рассказал о характере своей травмы

Форвард «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал характер травмы, из-за которой пропустил матч первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2).

— У меня два дня назад был спазм мышцы, решили, что стоит отдохнуть. Надеюсь, к следующему туру буду готов. (Севастиан Терлецкий)