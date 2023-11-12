Кержаков — о матче с «Краснодаром»: «Мы были ближе к победе»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.
— Как оцените голевой эпизод в ваши ворота — вы спасли, но добили в той ситуации. Был ли шанс сохранить ворота сухими?
— Уже когда третье добивание было, конечно, нет. Не знаю, в динамике тяжело сказать. Я смотрел повтор только вдалеке, когда был в студии. Посмотрим, как защитники располагались. Может быть, стоило играть со Сперцяном, а не сваливаться в ворота.
— Михаил, можно сказать, что сегодня «Зенит» все-таки потерял ворота, исходя из того, как матч заканчивался?
— Думаю, да, потому что мы в первом тайме контролировали игру, хотя в конце у «Краснодара» был момент — обменялись острыми моментами. В целом, помимо пропущенного гола, мы комбинировали, были еще голевые моменты у нас. Самый обидный, конечно, момент Андрея. Поэтому могу сказать, что скорее мы были ближе к победе, чем «Краснодар».
— Какая атмосфера сейчас в команде?
— Рабочая. Вполне рабочая атмосфера.
— Учитывая прошлые чемпионские сезоны вы часто к концу первого круга если не чемпионство обеспечивали, то лидировали с большим преимуществом.
— Это вы так говорили. Мы ничего не обеспечивали.
— Сейчас все-таки нет какого-то внутреннего напряга, что не так все явно?
— Наоборот, интересно.
— Вас не так давно Денис Адамов вытеснял из основного состава. Как удалось отвоевать назад место?
— Такое решение тренерского штаба.
— Можно сказать, что команда окончательно преодолела последствие ухода Малкома, Кузяева, отсутствие Вендела на предсезонке?
— Не знаю.
— В чем интереснее?
— Проверить себя. Это дополнительный вызов для нас для всех.
«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.
В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3