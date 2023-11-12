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Сегодня, 07:00

Кержаков — о матче с «Краснодаром»: «Мы были ближе к победе»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— Как оцените голевой эпизод в ваши ворота — вы спасли, но добили в той ситуации. Был ли шанс сохранить ворота сухими?

— Уже когда третье добивание было, конечно, нет. Не знаю, в динамике тяжело сказать. Я смотрел повтор только вдалеке, когда был в студии. Посмотрим, как защитники располагались. Может быть, стоило играть со Сперцяном, а не сваливаться в ворота.

— Михаил, можно сказать, что сегодня «Зенит» все-таки потерял ворота, исходя из того, как матч заканчивался?

— Думаю, да, потому что мы в первом тайме контролировали игру, хотя в конце у «Краснодара» был момент — обменялись острыми моментами. В целом, помимо пропущенного гола, мы комбинировали, были еще голевые моменты у нас. Самый обидный, конечно, момент Андрея. Поэтому могу сказать, что скорее мы были ближе к победе, чем «Краснодар».

— Какая атмосфера сейчас в команде?

— Рабочая. Вполне рабочая атмосфера.

— Учитывая прошлые чемпионские сезоны вы часто к концу первого круга если не чемпионство обеспечивали, то лидировали с большим преимуществом.

— Это вы так говорили. Мы ничего не обеспечивали.

— Сейчас все-таки нет какого-то внутреннего напряга, что не так все явно?

— Наоборот, интересно.

— Вас не так давно Денис Адамов вытеснял из основного состава. Как удалось отвоевать назад место?

— Такое решение тренерского штаба.

— Можно сказать, что команда окончательно преодолела последствие ухода Малкома, Кузяева, отсутствие Вендела на предсезонке?

— Не знаю.

— В чем интереснее?

— Проверить себя. Это дополнительный вызов для нас для всех.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи»

Михаил Кержаков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Кордоба реализовал 2 из 16 явных голевых моментов в текущем сезоне

Кержаков: «Краснодар» больше играл не на победу, а на то, чтобы не проиграть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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