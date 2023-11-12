Кержаков — о матче с «Краснодаром»: «Мы были ближе к победе»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— Как оцените голевой эпизод в ваши ворота — вы спасли, но добили в той ситуации. Был ли шанс сохранить ворота сухими?

— Уже когда третье добивание было, конечно, нет. Не знаю, в динамике тяжело сказать. Я смотрел повтор только вдалеке, когда был в студии. Посмотрим, как защитники располагались. Может быть, стоило играть со Сперцяном, а не сваливаться в ворота.

— Михаил, можно сказать, что сегодня «Зенит» все-таки потерял ворота, исходя из того, как матч заканчивался?

— Думаю, да, потому что мы в первом тайме контролировали игру, хотя в конце у «Краснодара» был момент — обменялись острыми моментами. В целом, помимо пропущенного гола, мы комбинировали, были еще голевые моменты у нас. Самый обидный, конечно, момент Андрея. Поэтому могу сказать, что скорее мы были ближе к победе, чем «Краснодар».

— Какая атмосфера сейчас в команде?

— Рабочая. Вполне рабочая атмосфера.

— Учитывая прошлые чемпионские сезоны вы часто к концу первого круга если не чемпионство обеспечивали, то лидировали с большим преимуществом.

— Это вы так говорили. Мы ничего не обеспечивали.

— Сейчас все-таки нет какого-то внутреннего напряга, что не так все явно?

— Наоборот, интересно.

— Вас не так давно Денис Адамов вытеснял из основного состава. Как удалось отвоевать назад место?

— Такое решение тренерского штаба.

— Можно сказать, что команда окончательно преодолела последствие ухода Малкома, Кузяева, отсутствие Вендела на предсезонке?

— Не знаю.

— В чем интереснее?

— Проверить себя. Это дополнительный вызов для нас для всех.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи»