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Сегодня, 00:02

Кордоба реализовал 2 из 16 явных голевых моментов в текущем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лидером РПЛ по числу нереализованных голевых моментов, сообщает Opta Sports.

30-летний колумбиец имел 16 явных голевых моментов в текущем сезоне, но реализовал только два из них. Таким образом, на его счету 14 нереализованных моментов. У его ближайших преследователей по 5 нереализованных шансов.

На счету Кордобы 7 голов и 4 результативные передачи в 15 матчах в текущем розыгрыше РПЛ.

Источник: Opta Sports
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
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Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
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Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

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ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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 11 1 3
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