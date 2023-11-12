Кордоба реализовал 2 из 16 явных голевых моментов в текущем сезоне

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лидером РПЛ по числу нереализованных голевых моментов, сообщает Opta Sports.

30-летний колумбиец имел 16 явных голевых моментов в текущем сезоне, но реализовал только два из них. Таким образом, на его счету 14 нереализованных моментов. У его ближайших преследователей по 5 нереализованных шансов.

На счету Кордобы 7 голов и 4 результативные передачи в 15 матчах в текущем розыгрыше РПЛ.