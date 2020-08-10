КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания:

«Уважаемый Артур Генрихович! 9 августа 2020 года во время футбольного матча «Спартак» — «Сочи» арбитр встречи В. Казарцев на 88 минуте игры назначил пенальти в ворота футбольного клуба «Спартак», совершив тем самым грубую ошибку в судействе, повлиявшую на исход матча. На предоставляемой Вам видеозаписи явно видно отсутствие нарушения правил игроком «Спартака» Самуэлем Жиго, однако несмотря на наличие системы видео помощи арбитрам (VAR), главный арбитр матча принял сомнительное для всего футбольного сообщества решение, которое дискредитировало всю работу судейского состава нынешней игры Чемпионата России по футболу.

На основании ч.2 ст.51 дисциплинарного регламента РФС, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вправе по своей инициативе возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации и иных материалов, полученных из общедоступных источников, в связи с чем направляю Вам видеозапись фрагмента матча, подтверждающее вышеизложенную информацию по подведомственности.

Прошу Вас на основании ст.21 дисциплинарного регламента РФС рассмотреть возможность аннулирования матча 1 тура премьер лиги Чемпионата России по футболу «Спартак» — «Сочи» и принять правовое решение о последствии аннулирования результата матча в качестве переигровки, либо присуждение поражения «Сочи», а также провести проверку работы арбитров матча и в случае выявления нарушений и установления вины, рассмотреть возможность применения дисциплинарных санкций в их отношении".

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Напомним, что игра завершилась скандалом из-за ошибок арбитра Василия Казарцева, который назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый возмутил футбольную общественность. Подробнее об ошибке судьи можно прочитать здесь.