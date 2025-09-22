КДК накажет «Спартак» за неприезд автобуса в расположение «Крыльев»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ» о нарушении регламента «Спартаком» перед матчем 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Неприезд автобуса к месту расположения «Крыльев Советов» для доставки команды на матч, в результате чего футболисты, тренерский состав и штаб «Крыльев» добирались на матч самостоятельно на такси. Это нарушение регламента соревнований футбольным клубом «Спартак», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее водитель автобуса «Крыльев Советов» Евгений рассказал «СЭ», почему не смог доставить команду на матч против красно-белых.