Мостовой: «Все подняли панику, что Станковича месяц не будет. А какая разница?»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропустил встречу из-за месячной дисквалификации после удаления за нецензурную критику работы арбитра Егора Егорова в матче против «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

«Все подняли какую-то панику, что Станковича месяц не будет. А какая разница? Станкович что, на поле выходит? Играют футболисты. «Спартак» вчера мог выиграть и 2:1, и 3:1. Сколько ситуаций было, когда тренера дисквалифицируют, но играет-то команда, футболисты. А помощников вообще больше, чем запасных футболистов. Сакич вчера угадал с заменами, хоть, возможно, все решил Станкович еще до игры», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» с 15 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 9 матчей.