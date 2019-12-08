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Карпин объяснил, почему Песьяков вышел в старте «Ростова» на матч со «Спартаком»

18:55
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 19-го тура чемпионата России против «Спартака» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

— В старте вышел Сергей Песьяков? Связано с тем, что приняли такое решение, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Виталий Витальевич Кафанов принял, он работает с вратарями, понимает их состояние. Роман Еременко? Я думаю, что да, игроки такого уровня всегда важны... Мы выигрывали и проигрывали с Еременко, но таких игроков всегда не хватает. Важность победы сегодня? Перед каждой игрой такая установка. Сегодня аналогично, ничего нового. Как сложится игра, можно проиграть или выиграть. Можно не создать ни одного момента и выиграть, а можно наоборот. Важно не только играть хорошо, важно еще и выиграть.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

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Спартак — Ростов

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Победой «Спартака»
38.2%
Нулевой ничьей
6.3%
Результативной ничьей
16.6%
Победой «Ростова»
38.9%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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