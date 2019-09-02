Караваев стал игроком «Зенита»

«Зенит» и «Витесс» достигли договоренности о переходе защитника Вячеслава Караваева

в состав петербуржцев. Соглашение с игроком рассчитано на 4 года.

Караваев — воспитанник ЦСКА, провел за основной состав армейцев два матча. Сезон-2014/15 отыграл на правах аренды в чешской «Дукле», следующую кампанию — в «Яблонце».



В 2016-м перешел в пражскую «Спарту», где отыграл 44 матча, забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач, а также был признан лучшим игроком сезона.



31 января 2018-го присоединился к голландскому «Витессу». Караваев сыграл за клуб из Голландии 65 матчей, забил два мяча и сделал 9 результативных передач.



Защитник выступал за юношеские и молодежные сборные России всех возрастов. В марте 2019-го впервые получил приглашение в национальную команду, но пока не дебютировал в ней.