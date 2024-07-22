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Сегодня, 15:21

Артига: «Как остановить «Зенит»? Позвоню Месси и приглашу его в «Химки»

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Главный тренер «Химок» Франк Артига пошутил про приглашение Лионеля Месси в ответ на вопрос, как можно остановить «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ.

«У «Зенита» сумасшедшие трансферы? Я не люблю говорить о других игроках, думаю только о том, как сделать так, чтобы наша команда улучшалась и играла лучше. Воспользоваться связью с Месси и позвать его? Да, можно попробовать. Сегодня позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам», — сказал Артига «РБ Спорт».

Артига возглавил «Химки» перед сезоном-2024/25. В 1-м туре чемпионата России химчане сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем туре подмосковная команда сыграет дома против «Спартака» 28 июля, начало — в 15.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Лионель Месси
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Франк Артига
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
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