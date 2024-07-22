Артига: «Как остановить «Зенит»? Позвоню Месси и приглашу его в «Химки»

Главный тренер «Химок» Франк Артига пошутил про приглашение Лионеля Месси в ответ на вопрос, как можно остановить «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ.

«У «Зенита» сумасшедшие трансферы? Я не люблю говорить о других игроках, думаю только о том, как сделать так, чтобы наша команда улучшалась и играла лучше. Воспользоваться связью с Месси и позвать его? Да, можно попробовать. Сегодня позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам», — сказал Артига «РБ Спорт».

Артига возглавил «Химки» перед сезоном-2024/25. В 1-м туре чемпионата России химчане сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем туре подмосковная команда сыграет дома против «Спартака» 28 июля, начало — в 15.00 по московскому времени.