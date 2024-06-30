Канчельскис оценил трансферы «Зенита»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал трансферы «Зенита».
Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые согласовали с «Торино» переход полузащитника сборной Сербии Ивана Илича.
«Зенит» показывает, что на трансферном рынке ему равных нет. Если удастся привезти молодого игрока из Серии А, это будет здорово для российского чемпионата. С чем связана такая активность клуба на трансферном рынке? Думаю, «Зенит» хочет уверенно выиграть грядущий чемпионат. С хорошим таким отрывом», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Кроме того, команда Сергея Семака выиграла Кубок России и Суперкубок страны.
Источник: «РБ Спорт»
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