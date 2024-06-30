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Источник: форвард «Ростова» Голенков может перейти в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков может продолжить карьеру в «Динамо», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, 24-летний нападающий входит в число кандидатов на усиление атаки бело-голубых после ухода Федора Смолова.

Голенков выступает за «Ростов» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за ростовчан 39 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал семь голевых передач.

Контракт Голенкова с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Егор Голенков
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