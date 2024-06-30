Стало известно, какую позицию хочет усилить «Динамо» перед новым сезоном

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Руководство «Динамо» до начала следующего сезона планирует подписать игрока на позицию крайнего защитника, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Ранее крайний защитник Сергей Паршивлюк завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб московского клуба.

В сезоне-2023/24 «Динамо» заняло третье место в таблице РПЛ, уступив «Зениту» один балл.