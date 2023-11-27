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Сегодня, 22:05

Силкин считает, что «Краснодару» нужны иностранцы уровня «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил игру «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«У «Краснодара» сейчас небольшой спад, но играют-то они нормально. Это бывает у всех команд, тот же «Зенит» в начале сезона испытывал трудности. Все по-разному такие периоды переносят. У «Краснодара» есть игра, но им нужно усиление: чтобы бороться с «Зенитом», им нужны иностранцы такого же уровня. Все шансы у команды Ивича на чемпионство еще есть, но зимой нужно усиливаться», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-u-krasnodara-est-igra-no-im-nuzhny-inostrantsy-urovnya-zenita/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

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 12 1 3
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