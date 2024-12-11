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Сегодня, 16:31

Камоцци считает, что Хлусевич может легко заиграть во многих клубах серии А

Алина Савинова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-главы «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о возможном уходе полузащитника Даниила Хлусевича из московского клуба.

«Хлусевич является футболистом, которого я очень хотел видеть в «Спартаке». Я считаю, что у него действительно большой потенциал развития. Для меня абсолютно не будет сюрпризом увидеть его в одном из лучших европейских чемпионатов в ближайшее время. Он может легко заиграть во многих клубах серии А, но лучше подойдет командам, которые играют по схеме 4-3-3 или 3-5-2», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что 23-летний Хлусевич может продолжить карьеру в «Зените» или московском «Динамо».

В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Metaratings.ru.
Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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