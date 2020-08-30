Кафельников сравнил Тедеско и Карреру в «Спартаке»
Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников — о сравнии Доменико Тедеско и Массимо Карреры.
— А вам не кажется, что этот «Спартак» пока идет по чемпионскому графику команды Карреры?
— Слушайте, да оставьте вы Массимо в покое! У него все хорошо. Я тоже по нему искренне скучаю. Но не надо сейчас упоминать его имя в данной ситуации.
— Рано сравнивать Тедеско с Каррерой?
— Конечно.
— А что вас тревожит по составу «Спартака»?
— Да я максималист! Я хочу, чтобы моя команда котировалась в Европе. Играть в чемпионате двора — это не уровень «Спартака».
— В чемпионате двора?
— Российский чемпионат — это первенство двора. А в Европе «Спартак» ничего не показывает. В этом сезоне нас вообще нет в еврокубках. И я не знаю, что будет в следующем.
— Кокорин скоро вернется в строй. Чем вам не усиление?
— Когда он вернется? Я не знаю, что там с ним на самом деле происходит... Станет ли он усилением? Он пока не провел ни одного матча. Что вы хотите от меня услышать по нему? Потянет ли он? Пусть дебютирует — тогда поговорим.
— Но Соболев-то вас убеждает?
— Играет получше. Но про то, что убеждает, пока говорить рано (Виталий Айрапетов)