Кафельников сравнил Тедеско и Карреру в «Спартаке»

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников — о сравнии Доменико Тедеско и Массимо Карреры.

— А вам не кажется, что этот «Спартак» пока идет по чемпионскому графику команды Карреры?

— Слушайте, да оставьте вы Массимо в покое! У него все хорошо. Я тоже по нему искренне скучаю. Но не надо сейчас упоминать его имя в данной ситуации.

— Рано сравнивать Тедеско с Каррерой?

— Конечно.

— А что вас тревожит по составу «Спартака»?

— Да я максималист! Я хочу, чтобы моя команда котировалась в Европе. Играть в чемпионате двора — это не уровень «Спартака».

— В чемпионате двора?

— Российский чемпионат — это первенство двора. А в Европе «Спартак» ничего не показывает. В этом сезоне нас вообще нет в еврокубках. И я не знаю, что будет в следующем.

— Кокорин скоро вернется в строй. Чем вам не усиление?

— Когда он вернется? Я не знаю, что там с ним на самом деле происходит... Станет ли он усилением? Он пока не провел ни одного матча. Что вы хотите от меня услышать по нему? Потянет ли он? Пусть дебютирует — тогда поговорим.

— Но Соболев-то вас убеждает?

— Играет получше. Но про то, что убеждает, пока говорить рано (Виталий Айрапетов)