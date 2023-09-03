Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Игроки в моей команде растут и становятся профессионалами»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги первой четверти РПЛ.

— Какие можете подвести итоги первой четверти чемпионата?

— Мне нравится наша позиция в турнирной таблице! Мы выиграли 5 из 7 игр. Мне понравились все игры. Должны были выигрывать все игры, мы не забили пенальти «Локомотиву» и «Факелу». У нас во всех играх были свои моменты. Это футбол, не всегда все будет так, как ты хочешь. Игроки в моей команде растут и становятся профессионалами, а не просто играют. Играть можно во дворе на улице, а тут нужно совершать правильные действия для достижения результата. Нам нужно продолжать тренироваться и давать результат.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Всего в этом сезоне чемпионата России команда Ивича одержала 5 побед. В 8-м туре «быки» сыграют на выезде с «Ахматом».