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Сегодня, 16:35

Иванов рассказал о возможном трансфере Камара из тбилисского «Динамо» в «Урал»

Виктория Кравченко
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о потенциальном трансфере нападающего «Динамо» Тбилиси Камара.

«Между «Уралом» и тбилисским «Динамо» есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы. Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту», — сказал Иванов.

Иванов не уверен, получится ли закрыть сделку по этому игроку.

«Виктор Гончаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет», — цитирует функционера Sport24.

24-летний Камара в этом сезоне провел 41 матч, забил 15 голов и отдал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-610342-ivanov-mezhdu-uralom-i-tbilisskim-dinamo-yest-dogovorennosti-po-perekhodu-kamara-no-voznikli-problemy
Григорий Иванов (руководитель)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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