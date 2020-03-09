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Иван Обляков: «Мы должны продолжать играть в обороне так же внимательно, а свои моменты еще найдем»

15:05

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о первом тайме матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова» (1:1, перерыв).

— Как и в матче со «Спартаком», вынос вратаря чужой команды превратился в опасный момент. Тогда это был гол, сейчас — пенальти. Это потеря концентрации? — вопрос Облякову.

— Не знаю, нет объяснений тому, что произошло. Забыли, играем дальше, — сказал в эфире «Матч Премьер» Обляков.

— Что нужно изменить во втором тайме, чтобы перевернуть игру?
— Надо продолжать играть так же внимательно в обороне. Свои моменты мы еще найдем. Посмотрим, как сложится игра. Надеюсь, удачно.

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