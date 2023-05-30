Шалимов прокомментировал результат матча «Спартака» с «Пари НН»

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча «Спартака» с «Пари НН».

«Спартак» немного уперся не то чтобы в свой потолок, а в возможности манеры своей игры — к ней приспособились, и очень тяжело против середняков и аутсайдеров. Чтобы претендовать на конкуренцию с «Зенитом», надо научиться обыгрывать «Химки» и «Пари НН» — пока красно-белые плохо представляют, как взламывать «автобус», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от ЦСКА, идущего на втором месте, составляет всего одного очко. В заключительном туре нынешнего сезона РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».