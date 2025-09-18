Агент Батракова — о том, что россиянин обошел Месси и Роналду по стоимости: «Пришло время молодых»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии для «СЭ» поделился мнением о новой трансферной стоимости хавбека на Transfermarkt — 23 миллиона евро. По оценке портала, 20-летний полузащитник стал самым дорогим игроком среди российских футболистов

«Несмотря на то что такие великие игроки как Месси и Роналду до сих пор в цене — время, к сожалению, бежит неумолимо. Надо признать, что пришло время молодых. Приятно, что он стал самым дорогим российским игроком. Естественно, вынося за скобки Сперцяна, выступающего за сборную Армении», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Кроме того, Батраков обошел по стоимости нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси (18 миллионов евро) и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду (12 миллионов).