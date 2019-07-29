Игорь Федотов считает, что Вилков ошибочно не дал "Спартаку" пробить два пенальти

Арбитр Игорь Федотов высказал мнение, что "Спартак" в матче 3-го тура чемпионата России против "Тамбова" (0:2) должен был бить два пенальти. Встречу обслуживал Михаил Вилков.

Первый эпизод: при пробитии Фернанду штрафного удара мяч попал в руку игрока "Тамбова", который защищал лицо.

– Мое мнение – здесь стоило назначить 11-метровый удар за игру рукой защитника "Тамбова", – отметил Федотов в программе "8-16". – При этом нужно показать желтую карточку.

Арбитр должен перед пробитием штрафного показать игрокам, что не надо так руки держать. Пробивается штрафной – играешь головой. Не делаешь этого – не стой в стенке. Это не свежая редакция правил, это давно уже известно.

Единственное, чем можно объяснить решение Вилкова – он посчитал, что мяч попал в голову, и он не видел движения рукой. Здесь даже не идет речи о защите лица, потому что рука движется вверх.

Второй эпизод – с Романом Зобниным в штрафной "Тамбова": хавбек "Спартака" получил удар локтем в голову.

– Это нарушение правил. Игрок попадает Зобнину рукой в лицо или шею. Это желтая карточка и пенальти, - сказал Федотов.