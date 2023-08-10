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Сегодня, 09:00

Игнатов — о 9 голах в матче с «Пари НН»: «Надо стараться меньше пропускать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Михаил Игнатов в матче с «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, какой стиль игры нравится ему больше.

«Для меня, как для игрока атаки, много голов — это хорошо. Но надо стараться меньше пропускать. Есть над чем работать. Будем смотреть, разбирать ошибки. Нужно стремиться, чтобы оборона и вратарь играли на ноль. Это тоже важно. Хотя защита всегда начинается с атаки — возможно, мы тоже что-то неправильно делали... В общем, будем разбираться!» — сказал Игнатов «СЭ».

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Михаил Игнатов в&nbsp;матче против &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Много голов — хорошо, но «Спартаку» надо стараться меньше пропускать». Игнатов — об огненном матче в Кубке и детстве

Михаил Игнатов
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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Гайч надеется на усиление ЦСКА новыми игроками
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
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14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
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Федор Чалов

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 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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