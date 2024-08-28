Каманцев: «Несколько туров не получает назначения Кукуян. Аналогично — Шафеев. Это кто-нибудь заметил?»
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» высказался об обвинениях со стороны клубов в адрес арбитров.
— Если судья ошибся без умысла, то он не получит наказания?
— Если мы видим, что судья находился в оптимальной позиции, видел момент, но совершил ошибку, то, конечно, следующее назначение случится не сразу. Но мы не будем «убивать» этого арбитра в СМИ.
Например, уже несколько туров не получает назначения Павел Кукуян, который совершил серьезную ошибку. Аналогично — Шафеев. Это кто-нибудь заметил? Мне кажется, нет.
Позвольте мне провести параллель с футбольной командой. Сергей Волков вчера совершил действие в своей штрафной, за которое судья назначил пенальти, с которого был забит гол.
«Зенит» же после этого не будет расставаться с этим защитником. Клуб будет помогать ему проработать этот момент. Потому что это их актив, за него заплатили деньги, они верят в этого игрока. Он получит еще один шанс. С ним не разорвут контракт. Не направят в детско-юношескую секцию на переобучение. В конце концов, тренер никогда не заявит в СМИ, что за совершенную ошибку Сергей Волков наказан пропуском четырех матчей и лишением части зарплаты.
Но почему-то с судьями мы должны действовать иначе. Так не будет.
Если у клуба есть вопрос к арбитру этического свойства, в РФС есть стандартная процедура, которая давала результаты. И все, кто находится в футболе, знают об этих результатах. Знают, в каких лигах, какие судьи, тихо или не очень, но закончили свою карьеру.
Мне не нравятся обвинения арбитров из-за некой недосказанности. Если вы намекаете на предвзятость, то обвиняйте и команду, в пользу которой он принял решение.
А иначе получается, что есть негатив в медиа, который не подкреплен никакими доказательствами и юридическими обращениями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1