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Судейство

Сегодня, 17:00

Каманцев: «Несколько туров не получает назначения Кукуян. Аналогично — Шафеев. Это кто-нибудь заметил?»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» высказался об обвинениях со стороны клубов в адрес арбитров.

— Если судья ошибся без умысла, то он не получит наказания?

— Если мы видим, что судья находился в оптимальной позиции, видел момент, но совершил ошибку, то, конечно, следующее назначение случится не сразу. Но мы не будем «убивать» этого арбитра в СМИ.

Например, уже несколько туров не получает назначения Павел Кукуян, который совершил серьезную ошибку. Аналогично — Шафеев. Это кто-нибудь заметил? Мне кажется, нет.

Позвольте мне провести параллель с футбольной командой. Сергей Волков вчера совершил действие в своей штрафной, за которое судья назначил пенальти, с которого был забит гол.

«Зенит» же после этого не будет расставаться с этим защитником. Клуб будет помогать ему проработать этот момент. Потому что это их актив, за него заплатили деньги, они верят в этого игрока. Он получит еще один шанс. С ним не разорвут контракт. Не направят в детско-юношескую секцию на переобучение. В конце концов, тренер никогда не заявит в СМИ, что за совершенную ошибку Сергей Волков наказан пропуском четырех матчей и лишением части зарплаты.

Но почему-то с судьями мы должны действовать иначе. Так не будет.

Если у клуба есть вопрос к арбитру этического свойства, в РФС есть стандартная процедура, которая давала результаты. И все, кто находится в футболе, знают об этих результатах. Знают, в каких лигах, какие судьи, тихо или не очень, но закончили свою карьеру.

Мне не нравятся обвинения арбитров из-за некой недосказанности. Если вы намекаете на предвзятость, то обвиняйте и команду, в пользу которой он принял решение.

А иначе получается, что есть негатив в медиа, который не подкреплен никакими доказательствами и юридическими обращениями.

Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

РПЛ
Павел Каманцев
Павел Кукуян
Рафаэль Шафеев
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 И В Н П +/- О
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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