Хлусевич рассказал, что в 2023 году отказался от трансфера в Италию по личным причинам

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, почему год назад не состоялся его трансфер в один из клубов чемпионата Италии.

В 2023 году сообщалось об интересе к Хлусевичу со стороны итальянских команд.

«Варианты были, да, и не один. Это очень интересные клубы. Но тогда появились определенные сложности, не могу об этом говорить. Это личное между мной и клубами. Не связано с психологией или принципами. Я хочу поиграть и попробовать себя в Европе. Думаю, то же самое скажет любой футболист, который играет в России и имеет амбиции. Политика? Не могу говорить об этом открыто. Как-нибудь потом расскажу. Но с Крымом никак не связано», — цитирует Хлусевича «РБ Спорт».

23-летний россиянин выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 6 матчей в РПЛ без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.