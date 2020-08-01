«Химки» подтвердили назначение Гунько на пост главного тренера

Дмитрий Гунько назначен главным тренером «Химок», сообщает сайт клуба.

Специалист начал тренерскую карьеру в Академии московского «Спартака». Будучи главным тренером молодежного состава красно-белых, дважды приводил команду к чемпионству. Позже — входил в штаб Валерия Карпина в главной команде «Спартака» и руководил командой после его отставки.

После ухода с поста главного тренера работал спортивным директором Академии красно-белых и один сезон возглавлял «Спартак-2», а в июне 2018 года был назначен на пост главного тренера Академии красно-белых.