«Химки» — «Пари НН»: Джикия покинул поле из-за травмы

Защитник «Химок» Георгий Джикия получил повреждение в матче против «Пари НН» в 22-м туре РПЛ.

На 28-й минуте при счете 1:0 в пользу подмосковной команды его заменил Стефан Мелентиевич. Джикия получил травму после наступа от форварда нижегородцев Александра Кокшарова.