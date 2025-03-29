«Химки» — «Пари НН»: хозяева открыли счет с пенальти

«Химки» вышли вперед в матче против «Пари НН» в 22-м туре РПЛ — 1:0.

На 22-й минуте Лукас Вера реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку хавбека нижегородвцев Мамаду Майга.