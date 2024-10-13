Тихонов считает, что пиво после матча идет на пользу футболистам: «Водой не восстановишься. Никто же водку и винище не пьет»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о том, что он выпивает две бутылки пива после матчей.

«Когда мы ездили в Германию, в автобусе командам спокойно ставилось пиво. Иностранцы пили, и это нормально воспринималось. Мы что, другие? У нас что, нет ручника, чтобы остановиться? Мы все нормальные люди и знаем, когда выпить можно. Почему после игры не выпить несколько бокалов пива? Спортсменам это идет на пользу. Я мог себе позволить, но немного. Водой не восстановишься. А в пиве еще микроэлементы хорошие есть. Так что считаю, что это нормально. Никто же водку и винище не пьет. А пару бокалов пива после игры — нормально», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее Глушенков в интервью признался, что после матчей позволяет себе выпить две бутылки пива.