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«Теперь пора зажечь и в России». «Спартак» показал нарезку голов Николсона в составе «Шарлеруа»

23:47
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«Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Ямайки и бельгийского «Шарлеруа» Шамаром Николсоном.

Twitter красно-белых выложил видео-подборку голов новичка команды.

Контракт с одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026 года.

Николсон выступает за «Шарлеруа» с 2019 года. За это время он провел 83 матча за бельгийский клуб, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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