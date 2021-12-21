«Теперь пора зажечь и в России». «Спартак» показал нарезку голов Николсона в составе «Шарлеруа»

«Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Ямайки и бельгийского «Шарлеруа» Шамаром Николсоном.

Twitter красно-белых выложил видео-подборку голов новичка команды.

Статистика Шамара в этом сезоне чемпионата Бельгии: 18 матчей, 13 голов и 5 голевых передач ?



Теперь пора зажечь и в России ?? pic.twitter.com/QeAbSCADSQ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Контракт с одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026 года.

Николсон выступает за «Шарлеруа» с 2019 года. За это время он провел 83 матча за бельгийский клуб, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач.