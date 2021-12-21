«Теперь пора зажечь и в России». «Спартак» показал нарезку голов Николсона в составе «Шарлеруа»
23:47
«Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Ямайки и бельгийского «Шарлеруа» Шамаром Николсоном.
Twitter красно-белых выложил видео-подборку голов новичка команды.
Контракт с одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026 года.
Николсон выступает за «Шарлеруа» с 2019 года. За это время он провел 83 матча за бельгийский клуб, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач.
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